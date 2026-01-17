تفكيك شبكة تخريب مكونة من 32 شخصاً في إيران

أعلنت وزارة الامن الإيرانية تفكيك شبكة مكوّنة من 32 شخصاً كانت تنشط في أعمال الشغب والتخريب في العاصمة طهران وعدد من المحافظات.

واكدت الوزارة في بيان اعتقال 12 من العناصر الرئيسية في الشبكة واستدعاء 13 آخرين لاستكمال التحقيقات.

واشارت الى ان هذه الشبكة كانت نشطة في محافظات خراسان الرضوية، وطهران، وكرمان، ويزد، وسيستان وبلوجستان، وألبرز، وكرمانشاه ومازندران.

وأوضحت الوزارة أن نواة الشبكة كانت متمركزة في مدينة مشهد، حيث نفّذ أفرادها أعمالاً تخريبية شملت إحراق أماكن دينية، لافتةً إلى أن أحد الموقوفين قام بعدة رحلات إلى الأراضي المحتلة، في مؤشر على ارتباطات خارجية محتملة.

وأكدت أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن عناصر هذه الشبكة التجسسية، مشددة على أن الأجهزة المختصة تتابع القضية لكشف جميع المتورطين والجهات الداعمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الامن أنه منذ بداية العام الجاري تم تحديد هوية واعتقال 45 شخصاً من عناصر هذه الفرقة التجسسية على خلفية تورطهم في أنشطة معادية للأمن القومي الإیراني.