بقصف إسرائيلي.. استشهاد 5 من قوات الحرس الثوري في خرم آباد

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، عن استشهاد خمسة من مقاتلي القوة الجوية جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع في مدينة خرم‌آباد في محافظة لرستان غرب إيران.

وذكرت العلاقات العامة للقوات في بيان ، أنه "نزفّ إلى أبناء محافظة لرستان الكرام نبأ استشهاد خمسة من أعزّ شبابنا خلال العدوان الوحشي والدموي الذي شنّه الكيان الصهيوني على أهداف في مدينة خرم آباد صباح اليوم".

ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى الآن عن هويات الشهداء أو طبيعة المواقع المستهدفة، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة بين إيران وإسرائيل، مع تواتر الضربات الجوية التي تُنسب لإسرائيل في عمق الأراضي الإيرانية.