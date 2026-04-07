إيران تكشف عن عدد ضحايا الحرب

كشف رئيس هيئة الطوارئ في محافظة طهران عن حجم الخسائر البشرية التي خلفها القصف المستمر منذ 39 يوما، مؤكدا تقديم الخدمات لأكثر من 8600 مصاب في المحافظة، 87% منهم من المدنيين، كذلك أضاف أن عدد الشهداء تجاوز 700 شخص، جميعهم من السكان العاديين من بينهم أطفال ونساء، موضحًا أنه خلال الليلتين الماضيتين فقط انضم 10 أطفال دون العاشرة و18 سيدة إلى قائمة الضحايا.

كما لفت المسؤول إلى تنفيذ نحو 60 ألف مهمة إغاثية وطبية في طهران خلال فترة التصعيد، في ظل استمرار الغارات التي تستهدف مناطق مدنية وتزيد من معاناة السكان.

من جهة أخرى، قال التلفزيون الايراني، إن "المواقع التي تعرضت لاعتداء العدو الأمريكي-الصهيوني منذ فجر اليوم في العاصمة طهران، شملت: منطقة سكنية في تهرانبارس وسعادت آباد، تدمير كنيس يهودي في منطقة إنقلاب، مطار مهرآباد، موقع في طريق حكيم السريع (ضرر بمحطة كهرباء)، أضرار بمحلات تجارية في مولوي.