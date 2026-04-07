الصفحة الدولية

طهران: اعتراف ترامب بتسليح الجماعات المعادية دليل على سعيه لإراقة الدماء


اعتبر ممثل إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح الجماعات المعادية دليل على سعيه لتحويل احتجاجات سلمية لأعمال عنف وإراقة الدماء، إذ جاء في رسالة إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "بالإشارة إلى المراسلات السابقة، أود أن ألفت انتباه فخامتكم وأعضاء مجلس الأمن بشكل عاجل إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أيد صراحةً على نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والإرهابية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية وأنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز في 5 أبريل 2026، أقرّ صراحة بأن "واشنطن سلّحت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية خلال احتجاجات يناير في إيران". يتماشى هذا السلوك مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد المتمثلة في إنشاء وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط وخارجه، وهو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وتابع ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "كما أكدت أحكام محكمة العدل الدولية، فإن تسليح ودعم الجماعات المسلحة والإرهابية على أراضي دولة أخرى عمل غير قانوني يُرتب مسؤولية دولية. علاوة على ذلك، فإن أي تزويد بالأسلحة أو الدعم المادي للجماعات المسلحة المتورطة في أنشطة إرهابية يُعد دعمًا من الدولة للإرهاب، وانتهاكا مباشرا للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373. وتشكل هذه الأعمال غير القانونية تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

كذلك لفت في رسالته إلى أن "هذا الاعتراف الصريح يعد دليلا قاطعا على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الولايات المتحدة سعت إلى تحويل الاحتجاجات السلمية في إيران إلى أعمال عنف واضطرابات مدنية وإراقة دماء. وقد انتهجت الولايات المتحدة سياسة منحازة تجاه إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وتسليح عناصر وجماعات إرهابية، ونشر إحصاءات مضللة حول الخسائر البشرية؛ وهي سياسة باءت بالفشل في نهاية المطاف".

كما شدد على أنه "بناء على ذلك، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار والمعاناة التي لحقت بالمدنيين، وكذلك بالمؤسسات المدنية والحكومية، خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في ديسمبر 2025 ويناير 2026".

فيما دعا إيرواني "مجلس الأمن إلى أن يدين بشدة هذه التصريحات الخطيرة، وأن يضمن عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات، وأن يوضح بجلاء أنه لن يتم التسامح مع أي سلوك يعد دعما حكومياً للإرهاب تحت أي ظرف من الظروف".

طهران: اعتراف ترامب بتسليح الجماعات المعادية دليل على سعيه لإراقة الدماء
إيران تكشف عن عدد ضحايا الحرب
طهران تطالب الرياض بـ"مراعاة مبادئ حسن الجوار "ومنع استخدام أراضي السعودية في ضرب إيران
نائبة أمريكية تدعو لتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي ضد ترامب، "مجنون غير متزن ويجب عزله"
بزشكيان: أكثر من 14 مليون إيراني مستعدين للدفاع عن البلاد
فيدان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الحرب
قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد مجتبى الخامنئي ينعى الشهيد القائد في الحرس الثوري مجيد خادمي
الكرملين ينتقد تصريحات ترامب النابية تجاه إيران
وكالة إرنا الإيرانية: طهران قدمت ردها لباكستان على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
الحرس الثوري يعلن ضرب سفينة إسرائيلية وقاعدة أمريكية وأهدافا عسكرية وصناعية في تل أبيب والخليج
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
