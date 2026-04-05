ترامب: أعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران غدًا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن اعتقاده بامكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الغد، ترامب في تصريح صحفي: " أعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الغد وإذا لم يحدث ذلك فسنضرب كل شيء".

فيما أكد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الثلاثاء القادم سيكون يوم استهداف محطات الكهرباء والجسور في إيران، وقال في تصريح صحفي: إن "يوم الثلاثاء القادم سيكون يوماً لاستهداف محطات الكهرباء والجسور"، لافتاً الى أنه "لن يكون هناك أي شيء يضاهي ما سنقوم به في إيران"، وتابع: "افتحوا مضيق هرمز وإلا فستعيشون في الجحيم".