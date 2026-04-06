قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد مجتبى الخامنئي ينعى الشهيد القائد في الحرس الثوري مجيد خادمي

اصدر قائد الثورة الاسلامية في إيران اية الله السيد مجتبى الخامنئي، اليوم الإثنين، بيانا بشان مقتل القائد في الحرس الثوري مجيد خادمي.

وقال السيد الخامنئي في بيان "مرة أخرى، لجأ العدو الأمريكي - الصهيوني الذي واجه هزائم متتالية في الحرب المفروضة على الأمة والمقاتلين الشجعان في إيران الإسلامية وفي مخططاته الشريرة، إلى سلاح الإرهاب الصهيوني الدائم واغتيال أحد قادة المجتمع الاستخباراتي والأمني في البلاد القائد اللواء الحرس الثوري سيد مجيد خادمي، الذي بذل جهودًا كثيرة وصامتة لعقود في مجالات الأمن والاستخبارات والدفاع في البلاد".

واضاف انه "نال شرف الاستشهاد، لكن صفوف المقاتلين والمجاهدين في سبيل الحق والحق في إيران الإسلامية والقوات المسلحة المخلصة، هي صفوف طويلة ومتينة بحيث لا يمكن للاغتيال والجريمة أن تخل بمبادئهم الجهادية".

وتابع "أهنئ وأعزي عائلة هذا القائد المجهول والشجاع، وزملاءه وقادة منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية".