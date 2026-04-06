الصفحة الدولية

الحرس الثوري يعلن ضرب سفينة إسرائيلية وقاعدة أمريكية وأهدافا عسكرية وصناعية في تل أبيب والخليج


أعلن حرس الثورة الإسلامية أن الموجة الـ98 من عملية "وعد الصادق 4"، استهدفت مقرات القيادة والعمليات واللوجستيات والبنى التحتية الصناعية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في عدة ساحات، فقد ذكرت دائرة العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية في بيان، إن "القوات البحرية والجوفضائية لحرس الثورة، نفذت عقب البيانات التحذيرية لمقر خاتم الأنبياء المركزي، اعتباراً من صباح اليوم، في الموجة 98 من عملية "وعد الصادق 4" تحت شعار "يا سيد الساجدين (ع)"، وهدية إلى اللواء الشهيد مجيد خادمي، عمليات مركبة ومؤثرة ضد مقرات القيادة والعمليات واللوجستيات والبنى التحتية الصناعية العسكرية الأمريكية والصهيونية".

وأضاف البيان أنه "في الجزء الأول من هذه العملية صباح اليوم، استهدف مقاتلو القوات البحرية لحرس الثورة سفينة الحاويات SDN7 التابعة للكيان الصهيوني بصاروخ كروز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل واسع بعد تدميرها"، وتابع "شمال وجنوب تل أبيب، والمراكز الاستراتيجية في حيفا، والشركات والمصانع الكيماوية في بئر السبع، وموقع تمركز قوات الجيش الصهيوني في "بيتاح تكفا"، أصيبت بدقة بصواريخ باليستية إيرانية، وذلك بسبب عدم قدرة الدفاعات الجوية المتطورة للكيان على اعتراضها".

وقال البيان إن "السفينة البرمائية الهجومية الحاملة للمروحيات LHA7 التابعة للجيش الأمريكي، والتي تضم أكثر من 5000 بحار وجندي، تعرضت أيضاً لهجمات إيرانية سريعة، مما أجبرها بعد هذه الموجة الهجومية على الانسحاب إلى أعماق المحيط الهندي الجنوبي".

كما كشف الحرس الثوري أنه "في جزء آخر من العمليات الهجومية، تم استهداف مركز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة بين الإمارات والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المتمركزة في قاعدة علي السالم، بدقة بواسطة المسيّرات والصواريخ".

وأكد البيان أن "العمليات الهجومية لوحدات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعات المقاومة الإسلامية في المنطقة ضد أهداف الأعداء الإرهابيين مستمرة، وسيتم إطلاع الشعب الإيراني الشريف على المعلومات التكميلية".

وختم الحرس الثوري بيانه، بالتأكيد أن "المرور في مضيق هرمز والتحركات في مياه الخليج العربي تحت مراقبة أنظمة القوات البحرية لحرس الثورة، وأي تحرك صغير للأعداء سيواجه برد حاسم من مقاتلي هذه القوة".

