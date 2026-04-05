إيران: الدفاعات الجوية تُسقط طائرة أميركية جنوب أصفهان


 

 

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة أميركية في منطقة جنوب محافظة أصفهان، كانت تنفّذ مهمة ميدانية في أجواء المنطقة، فبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أوضح بيان الحرس الثوري أن الطائرة المستهدفة كانت تقوم بعملية بحث عن طيار مقاتلة سقطت في وقت سابق في المنطقة نفسها، قبل أن يتم رصدها والتعامل معها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية.

كما لفت البيان إلى أن عملية الاستهداف جاءت في إطار التصدي لأي خرق للأجواء الإيرانية، من دون الكشف عن نوع الطائرة أو طبيعة حمولتها. فيما أكدت الجهات المعنية أن التفاصيل الإضافية حول العملية سيتم الإعلان عنها لاحقاً فور توافر المعطيات الكاملة.

