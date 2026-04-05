إيران تعلن فشل إنقاذ قائد المقاتلة الأمريكية، رغم تأكيد ترامب

أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني الأحد، فشل محاولات واشنطن لإنقاذ قائد المقاتلة التي أسقطتها الصواريخ الإيرانية، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى إنقاذ الطيار، حيث ذكر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي "لقد فشلت المحاولات اليائسة للعدو، بتوفيق من الله تعالى وعونه، وبفضل الإجراءات في وقتها والعمليات المشتركة لمقاتلي الإسلام في حرس الثورة الإسلامية، والجيش الإيراني، والباسيج البطل، وقوات الشرطة، في إنقاذ قائد طائرتهم المقاتلة التي أُسقطت".

وأضاف: "الطائرات المعتدية للعدو جنوب أصفهان، والتي تشمل مروحيتين من طراز بلاك هوك وطائرة نقل عسكرية من طراز C-130، قد أُصيبت، وهي تحترق بنيران غضب مقاتلي الإسلام الأبطال".

بدوره قالت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية إن "ترامب المقامر، لا يزال إله رمال طبس موجودا".

وأضافت: "تبعا للإجراءات اليائسة للعدو الأمريكي في محاولة إنقاذ قائد المقاتلة المسقطة، ودخول طائرات العدو إلى قلب البلاد، تم خلال عملية مشتركة (القوات الجوفضائية، البرية، الوحدات الشعبية والباسيج، وشرطة فراجا) تدمير طائرات العدو، وتكبدت أمريكا مرة أخرى هزيمة فاضحة مماثلة لعملية طبس".

وختم بالقول: "ترامب، في محاولة للتغطية على هزيمته الثقيلة، ادعى في تغريدة أنه نفذ عملية خاصة لإنقاذ قائد الطائرة التي سقطت في إيران".