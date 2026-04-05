تركيا تواصل جهودها لاستئناف المفاوضات حول إيران

أعلن مصدر حكومي تركي لوكالة "نوفوستي" أن تركيا، بالتنسيق مع دول من الشرق الأوسط، تواصل مبادراتها لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لكنها لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة، إذ ذكر المصدر للوكالة: "تبذل تركيا، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين، جهودا لاستئناف الحوار بين الأطراف، ولكن في هذه المرحلة لم تفض هذه المبادرات إلى اتفاقيات ملموسة".

وأضاف أن الاتصالات مستمرة على مستويات مختلفة، وتجري مناقشة الأشكال والمنصات المحتملة، لكن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج عملية، وتابع: "سيستمر العمل في هذا الاتجاه، حيث لا يزال هناك اهتمام بتخفيف التوترات وإطلاق عملية التفاوض".

في حين صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأن واشنطن وطهران أجرتا مفاوضات مثمرة. ومن جهتها نفت وزارة الخارجية الإيرانية إجراء حوار مباشر، لكنها ذكرت أن طهران تلقت رسائل عبر وسطاء تفيد برغبة واشنطن في بدء حوار لإنهاء الصراع.