السلطات الإيرانية تحجز أموالا وتجمد حسابات لأكثر من 100 شخصية بارزة "داعمة للعدو"

أعلن النائب العام في العاصمة الإيرانية طهران حجز أموال وتجميد حسابات لأكثر من 100 شخصية بارزة "داعمة للعدو"، حيث ذكر النائب العام في بيان: "صدر أمر بتحديد وحجز أموال وتجميد حسابات أكثر من 100 شخصية بارزة داعمة للعدو في الخارج".

كذلك لفت إلى أن من بينهم عدد من الممثلين والرياضيين والمديرين والصحفيين في قناتين معاديتين. فيما حذرت النيابة العامة في وقت سابق "جميع الإيرانيين المقيمين في الخارج الذين ينسقون أو يتعاونون بأي شكل مع الولايات المتحدة أو إسرائيل المعتدين"، مشيرة إلى أنه بموجب القانون، سيواجهون مصادرة جميع أموالهم وأي عقوبات قانونية أخرى.

وأضافت أن "أي تعاون أو مساعدة للعدو في الخارج بما يضر الأمن الوطني يعاقب بمصادرة كامل الممتلكات وفق القانون".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأت في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، وردت إيران على ذلك باستهداف إسرائيل، فضلا عن المصالح الأمريكية في المنطقة. حيث تمكنت القوات الإيرانية من تدمير طائرات ورادارات ومنظومات دفاع جوي أمريكية متواجدة في قواعد مختلفة من الشرق الأوسط.