الصفحة الدولية

السلطات الإيرانية تحجز أموالا وتجمد حسابات لأكثر من 100 شخصية بارزة "داعمة للعدو"


أعلن النائب العام في العاصمة الإيرانية طهران حجز أموال وتجميد حسابات لأكثر من 100 شخصية بارزة "داعمة للعدو"، حيث ذكر النائب العام في بيان: "صدر أمر بتحديد وحجز أموال وتجميد حسابات أكثر من 100 شخصية بارزة داعمة للعدو في الخارج".

كذلك لفت إلى أن من بينهم عدد من الممثلين والرياضيين والمديرين والصحفيين في قناتين معاديتين. فيما حذرت النيابة العامة في وقت سابق "جميع الإيرانيين المقيمين في الخارج الذين ينسقون أو يتعاونون بأي شكل مع الولايات المتحدة أو إسرائيل المعتدين"، مشيرة إلى أنه بموجب القانون، سيواجهون مصادرة جميع أموالهم وأي عقوبات قانونية أخرى.

وأضافت أن "أي تعاون أو مساعدة للعدو في الخارج بما يضر الأمن الوطني يعاقب بمصادرة كامل الممتلكات وفق القانون".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأت في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، وردت إيران على ذلك باستهداف إسرائيل، فضلا عن المصالح الأمريكية في المنطقة. حيث تمكنت القوات الإيرانية من تدمير طائرات ورادارات ومنظومات دفاع جوي أمريكية متواجدة في قواعد مختلفة من الشرق الأوسط.

التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
