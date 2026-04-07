نائبة أمريكية تدعو لتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي ضد ترامب، "مجنون غير متزن ويجب عزله"


طالبت النائبة الأمريكية إلهان عمر بإقالة الرئيس دونالد ترامب فورا ووصفته بـ"المجنون غير المتزن"، إثر تهديداته بتدمير البنية التحتية الإيرانية وإعادة إيران إلى "العصر الحجري"، إذ كتبت عمر في منشور عبر منصة "إكس": "هذا غير مقبول، يجب تفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي، عزل وإقالة.. يجب إزاحة هذا المجنون غير المتزن من منصبه".

وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي يتيح إقالة الرئيس من منصبه في حال ثبت أنه غير قادر على ممارسة مهامه جسديا أو عقليا، في إشارة ضمنية من عمر أن ترامب فقد أهليته العقلية لقيادة البلاد.

ويأتي هذا الهجوم تعليقا على منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشال" هدد فيه إيران مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا، ملوحا بعواقب عسكرية وخيمة في حال عدم الامتثال، حيث كتب ترامب بأسلوب استفزازي لافت: "افتحوا المضيق أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم"، ملمحا إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بـ"يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، في إشارة صريحة إلى ضربات عسكرية مرتقبة تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.

هذا وجدد البيت الأبيض تهديده بإلحاق دمار شامل بإيران وإعادتها إلى "العصر الحجري"، في حال فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الإنذار المحددة.

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الجانب الإيراني على هذا التهديد الأخير، في حين دأبت طهران على التأكيد بأن أي عدوان أمريكي سيقابل برد حاسم وشامل يحمي سيادة البلاد ومصالح شعبها.

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
