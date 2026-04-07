نائبة أمريكية تدعو لتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي ضد ترامب، "مجنون غير متزن ويجب عزله"

طالبت النائبة الأمريكية إلهان عمر بإقالة الرئيس دونالد ترامب فورا ووصفته بـ"المجنون غير المتزن"، إثر تهديداته بتدمير البنية التحتية الإيرانية وإعادة إيران إلى "العصر الحجري"، إذ كتبت عمر في منشور عبر منصة "إكس": "هذا غير مقبول، يجب تفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي، عزل وإقالة.. يجب إزاحة هذا المجنون غير المتزن من منصبه".

وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي يتيح إقالة الرئيس من منصبه في حال ثبت أنه غير قادر على ممارسة مهامه جسديا أو عقليا، في إشارة ضمنية من عمر أن ترامب فقد أهليته العقلية لقيادة البلاد.

ويأتي هذا الهجوم تعليقا على منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشال" هدد فيه إيران مطالبا إياها بفتح مضيق هرمز فورا، ملوحا بعواقب عسكرية وخيمة في حال عدم الامتثال، حيث كتب ترامب بأسلوب استفزازي لافت: "افتحوا المضيق أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم"، ملمحا إلى أن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بـ"يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، في إشارة صريحة إلى ضربات عسكرية مرتقبة تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.

هذا وجدد البيت الأبيض تهديده بإلحاق دمار شامل بإيران وإعادتها إلى "العصر الحجري"، في حال فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة الإنذار المحددة.

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الجانب الإيراني على هذا التهديد الأخير، في حين دأبت طهران على التأكيد بأن أي عدوان أمريكي سيقابل برد حاسم وشامل يحمي سيادة البلاد ومصالح شعبها.