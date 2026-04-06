الكرملين ينتقد تصريحات ترامب النابية تجاه إيران

رفض الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران أمس والذي تضمن عبارة بذيئة، وجدد التحذير من آثار اتساع رقعة الحرب.

يأتي ذلك بعد أن كتب ترامب أمس الأحد بأسلوب استفزازي لافت: "افتحوا المضيق أيها المجانين، أو ستعيشون في الجحيم"، مستخدما كلمة نابية ضمن منشوره.

وهدد ترامب بأن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بـ"يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران، في إشارة صريحة إلى ضربات عسكرية مرتقبة تستهدف البنية التحتية الإيرانية الحيوية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي اليوم الاثنين: "لقد اطلعنا على هذه التصريحات، ونفضل عدم التعليق عليها".