طهران تطالب الرياض بـ"مراعاة مبادئ حسن الجوار "ومنع استخدام أراضي السعودية في ضرب إيران

أعلن ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أنه بناء على عمليات الرصد والتقييم، ثبت أن "المعتدين لا يزالون يستخدمون أراضي وأجواء السعودية في شن هجمات على بلاده"، حيث ذكر إيرواني في رسائله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "بناء على عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ثبت أن المعتدين لا يزالون يستخدمون أراضي وأجواء السعودية لتخطيط وإعداد وتجهيز وتنفيذ هجمات عسكرية غير قانونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وتابع: "بالنظر إلى المسؤولية الدولية للدول الناجمة عن وضع أراضيها تحت تصرف الآخرين لارتكاب أعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن احتجاجها الشديد والقاطع على الإجراءات غير القانونية المذكورة أعلاه".

كما أكد أن إيران "تطالب بقوة السعودية بمراعاة مبادئ حسن الجوار، ومنع استمرار استخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

فيما شدد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التزامها بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة المملكة العربية السعودية، تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ممارسة الحق الأصيل في الدفاع المشروع، من أجل حماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي".