الحرس الثوري يحبط محاولة تخريبية شمال إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، عن اكتشاف وضبط شحنة من القنابل يدوية الصنع الجاهزة للتفجير، كانت معدّة لتنفيذ هجمات تخريبية واسعة في أنحاء المحافظة.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان لها أن "هذه العبوات تم إعدادها من قِبل عملاء مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد". وأضاف البيان أن "القوات الأمنية التابعة لجهاز استخبارات الحرس الثوري في جيلان، تمكّنت من رصد وضبط الشحنة في إحدى مدن المحافظة قبل تنفيذ أي هجوم".

وأكد البيان أن "هذه العملية أحبطت مؤامرة خطيرة كانت تستهدف الأمن الداخلي، مضيفًا أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور اكتمالها".

تأتي هذه العملية في إطار تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، حيث تتهم إيران إسرائيل بتنفيذ هجمات وتخريب داخل أراضيها، وتتهم إسرائيل إيران بتطوير قدرات نووية وتهديد أمنها القومي. وتشهد المنطقة توترات مستمرة منذ سنوات، وتزداد حدة الصراع بين الطرفين مع كل تصعيد عسكري أو إعلامي.