10 مسيرات إيرانية فوق إسرائيل وأضرار كبيرة في بيسان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، طيران 10 مسيرات إيرانية في الأجواء الإسرائيلية، فيما سقطت إحداها في منطقة بيسان مخلفة أضرار مادية كبيرة.

وقالت إذاعة يسرائيل هيوم، إن "10 مسيرات أطلقت من إيران منذ الصباح تسببت في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مواقع".

بدورها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن "سلاح الجو رصد مسيرة تسللت عبر الحدود إلى منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت".

كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية، ان "سلطة الإنقاذ تبحث عن عالقين تحت منزل عقب إصابته بأضرار كبيرة في بيسان إثر سقوط مسيرة"، مشيرة الى ان "أضرارا كبيرة لحقت بمبنى استهدفته مسيرة في بيسان".

من جهتها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "تفعيل صفارات الإنذار في جنوب الجولان بعد تسلل مسيرة".