عراقجي في تركيا.. ترقب لاجتماع وزراء خارجية التعاون الاسلامي

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى إسطنبول للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بحسبما أعلنت وكالة مهر.

وقال وزير الخارجية عراقجي بخصوص الاجتماع انه "سنناقش فيه مع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي باسطنبول الهجوم الصهيوني على بلادنا بشكل مفصل".

وأضاف، انه "نظرا للتطورات الاخيرة وعدوان الكيان الصهيوني، فقد طلبنا عقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع حيث تم قبول الطلب وستعقد الجلسة وآمل ان يتم اصدار بيان قوي وجيد للغاية في ادانة هذا العدوان".

وحول برنامج زيارته الى تركيا قال بانه سيلتقي مع الرئيس التركي ووزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي.

واضاف: "ساستفيد من هذه الفرصة لايصال صوت مظلومية وحقانية الشعب الايراني وكذلك مواقف ايران ودفاعها المشروع ضد العدوان".

وكان عراقجي قال في حديث لشبكة إن بي سي: "هناك حاليا غياب للثقة مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "ربما لدى واشنطن مخطط للهجوم على إيران وكانت بحاجة فقط إلى المفاوضات كغطاء".

وأكد وزير الخارجية: "طريق الدبلوماسية سيكون ممهدا لكن يجب أولا وقف العدوان الإسرائيلي".