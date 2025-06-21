إعلام إيراني: طائرة مسيرة تنجح بإصابة الهدف رغم تواجد مروحية إسرائيلية

أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة نجحت في إصابة هدفها بنجاح رغم تواجد مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من الموقع المستهدف.

وتمكنت طائرة إيرانية أخرى من استهداف مبنى في منطقة بيسان شمالي إسرائيل مخلفة أضرارا مادية كبيرة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، طيران 10 مسيرات إيرانية في الأجواء الإسرائيلية، فيما سقطت إحداها في منطقة بيسان مخلفة أضرار مادية كبيرة.