الصفحة الدولية

إعلام إيراني: طائرة مسيرة تنجح بإصابة الهدف رغم تواجد مروحية إسرائيلية


أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة نجحت في إصابة هدفها بنجاح رغم تواجد مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلية بالقرب من الموقع المستهدف.

وتمكنت طائرة إيرانية أخرى من استهداف مبنى في منطقة بيسان شمالي إسرائيل مخلفة أضرارا مادية كبيرة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، طيران 10 مسيرات إيرانية في الأجواء الإسرائيلية، فيما سقطت إحداها في منطقة بيسان مخلفة أضرار مادية كبيرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول إيراني يكشف عن "تكتيك" جديد في الهجمات على إسرائيل
10 مسيرات إيرانية فوق إسرائيل وأضرار كبيرة في بيسان
الصحة الإيرانية: 430 شهيدا منذ بدء الضربات الإسرائيلية
عراقجي في تركيا.. ترقب لاجتماع وزراء خارجية التعاون الاسلامي
رسالة الى العالم الحر ... "بوم بوم تل أبيب".. أغنية تنتقد الصهاينة وتتحدث عن عن قصف إيران لإسرائيل
‌‏وسائل إعلامية: اغتيال العالم النووي طبطبائي قامشه وزوجته
إعلام إيراني: طائرة مسيرة تنجح بإصابة الهدف رغم تواجد مروحية إسرائيلية
إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ إيراني على مبنى في تل أبيب الكبرى
مجلس جامعة الدول العربية يدين العدوان على إيران
إيران: اعتقال عميل لإسرائيل وأربعة من مؤيديه بتهم تجسس وتحريض في خوزستان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك