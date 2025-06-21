إيران: اعتقال عميل لإسرائيل وأربعة من مؤيديه بتهم تجسس وتحريض في خوزستان

أعلنت شرطة محافظة خوزستان الإيرانية، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، عن إلقاء القبض على شخص متهم بالعمل كـ”عميل للكيان الصهيوني” في مدينة مسجد سليمان، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين قالت إنهم من مؤيدي الكيان.

وذكرت الشرطة، في بيان عاجل نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن “العميل كان يتلقى مبالغ مالية من جهات تابعة للكيان الصهيوني مقابل تنفيذ مهام تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي”، مضيفة أن “المهام شملت الترويج للشائعات عبر الفضاء الإلكتروني، وتصوير مواقع حساسة داخل البلاد، إضافة إلى التحريض على أعمال شغب”.

وأكدت السلطات الأمنية الإيرانية أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة، مشيرة إلى أن المتهمين يخضعون حالياً للتحقيق للكشف عن أبعاد الشبكة والجهات التي تقف وراءها.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية المعتقلين أو المواقع التي تم تصويرها، فيما تُعد هذه العملية الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تستهدف ما تقول طهران إنها محاولات اختراق أجنبي لزعزعة الاستقرار في البلاد.