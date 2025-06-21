نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف عن رسائل أمريكية سرّية عبر وسطاء منذ الساعات الأولى للتصعيد

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب‌ زاده، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت رسائل إلى طهران عبر قنوات متعددة منذ الساعات الأولى للتصعيد، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران لم ترسل أي رسائل أو تواصل مباشر مع البيت الأبيض.

وقال خطيب‌ زاده، في تصريح صحفي إنه "لم يكن هناك أي تواصل مباشر أو غير مباشر من قبل إيران مع البيت الأبيض، لكن واشنطن بعثت رسائل منذ اللحظات الأولى عبر قادة إقليميين وقنوات أوروبية متعددة".

وأوضح أن "ما تقوم به إيران ليس هجوماً مضاداً، بل دفاع مشروع في وجه عدوان واضح"، مشيراً إلى أن "صواريخ القوات المسلحة الإيرانية استهدفت فقط المواقع العسكرية والاستخباراتية ومراكز قيادة العدوان".

وأضاف المسؤول الإيراني: "إذا توقفت هذه الاعتداءات، فحينها يمكن التفكير بالدبلوماسية كخيار. أما الآن، فنحن في موقع الدفاع عن السيادة والشعب".

وجدّد التأكيد على الموقف الإيراني الثابت بشأن الملف النووي، قائلاً: "إيران لم تسعَ يوماً إلى امتلاك سلاح نووي، ولن تسعى إلى ذلك مستقبلاً. هذا مبدأ استراتيجي لا يتغير".

وتأتي تصريحات خطيب‌ زاده في ظل ارتفاع وتيرة التوتر بين طهران وتل أبيب، وسط تحركات إقليمية ودولية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة الصراع.