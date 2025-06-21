إيران تحذر واشنطن: مصالحكم في المنطقة لن تكون آمنة

حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني علي شمخاني، اليوم الجمعة (20 حزيران 2025)، أن مصالح واشنطن في المنطقة لن تكون آمنة.

وقال شمخاني، في تصريح صحفي إنه "إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة، فإن النتيجة ستكون مفاجأة استراتيجية".

وأضاف أن "انخراط واشنطن ضدنا سيسرع وتيرة طردها عسكريا وأمنيا من المنطقة"، مؤكدا "على واشنطن أن تعلم أن مصالحها في المنطقة لن تكون آمنة".

يأتي هذا التطور في وقت ينتظر فيه أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال أسبوعين، وفق البيت الأبيض، قراره بشأن تدخل عسكري محتمل إلى جانب إسرائيل ضد إيران، وسط مخاوف من رد إيراني قد يشمل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة.

وفي ليلة 13 حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".