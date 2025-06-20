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المندوب الإيراني بمجلس الأمن يعلّق على نية واشنطن المشاركة بالحرب وضرب المنشآت النووية


صرّح المندوب الإيراني بمجلس الأمن أمير سعيد إيرواني، اليوم الجمعة، بان "تهديد واشنطن علنا بضرب منشآتنا النووية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"، حيث ذكر ايرواني، في كلمة له بمجلس الامن، ان "إسرائيل اعتدت على منشآت طبية في إيران في انتهاك فاضح للقانون الدولي"، مشيرا إلى "مقتل وإصابة أطباء وعاملين بالمجال الإنساني في هجمات إسرائيلية استهدفت حتى الآن 5 مستشفيات".

وتابع، أن "مئات المدنيين قتلوا وجرح الآلاف في العدوان على إيران"، مبينا أن "أكاذيب ممثل النظام الإسرائيلي وحلفائه الغربيين لم تعد تجدي لتبرير جرائمه البشعة".

كما أوضح، أنه "إذا انهار نظام حظر الانتشار النووي سيتقاسم هذا المجلس المسؤولية مع نظام إسرائيل ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تظل صامتة أثناء تعرض منشآت محمية للهجوم".

فيما لفت إلى "تزايد الأدلة الدامغة على التورط المباشر لواشنطن في هذه الحرب العدوانية"، مؤكدا أن "تهديد واشنطن علنا بضرب منشآتنا النووية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".

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