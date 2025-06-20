بريطانيا: لم ولن نشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران

صرّحت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن باربرا ودوورد، اليوم الجمعة، بأن بلادها لم ولن تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران،حيث ذكرت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن باربرا ودوورد في جلسة لمجلس، إن "التصعيد بين إسرائيل وإيران لا يخدم مصلحة أي طرف وندعم حاجة إسرائيل في حماية أمنها لكن من المهم العودة إلى الدبلوماسية".

وأضافت: "لم ولن نشارك في الضربات الإسرائيلية ضد إيران ونشر قواتنا في الشرق الأوسط تدبير وقائي فقط"، وتابعت، "منخرطون مع شركائنا في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني للعودة إلى الدبلوماسية والحل السلمي وندعو إلى ضبط النفس في النزاع الإسرائيلي الإيراني والعودة إلى مسار الدبلوماسية".