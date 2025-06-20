بوتين: نتواصل مع إسرائيل والأصدقاء الإيرانيين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده تجري اتصالات مع الجانب الإيراني و"الإسرائيلي"، وذلك على خلفية الصراع بين طهران وتل أبيب بعد قيام الأخيرة بتنفيذ هجوم على إيران، إذ ذكر بوتين خلال جلسة عامة على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من إسرائيل وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".

ولفت بوتين إلى أن روسيا لا تسعى للوساطة في تسوية الصراع بين "إسرائيل" وإيران لكنها تطرح أفكارها الخاصة، مشيرا إلى أنه من الممكن إيجاد حلول مقبولة لطهران وتل أبيب في حل الصراع وهناك أرضية مشتركة محتملة للتسوية.