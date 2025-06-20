عرض أوروبي لإيران!

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك مع بريطانيا وألمانيا عن نية الدول الثلاث تقديم "عرض تفاوض كامل لإيران" وإحياء بحث ملفها النووي، إذ جاء تصريح ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الأوروبيين، حيث شدد على أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الرقابية لضمان التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية".

ومن المتوقع أن يتضمن العرض الأوروبي المقترح حزمة من الحوافز الاقتصادية مقابل التزام إيراني كامل بضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما لم يتم الكشف بعد عن موعد تقديم العرض الرسمي أو التفاصيل الدقيقة لمحتواه.