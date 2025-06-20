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هجوم إيراني جديد الآن: سقوط صاروخ بشكل مباشر على موقع في جنوب إسرائيل


سقط صاروخ أطلقته إيران في بئر السبع جنوبي إسرائيل واندلعت النيران في الكثير من السيارات المركونة أمام أحد المباني والذي تعرض بدوره لأضرار كبيرة، وأفاد الإعلام العبري بوقوع إصابات، إذ أفادت الجبهة أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب إسرائيل بعد وقت قصير من رصد الهجوم، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراض الصواريخ.

وفي حين ذكرت "القناة 12" العبرية بسقوط وابل من الصواريخ الإيرانية اقتصرت المشاهد المنشورة من مكان سقوط أحد الصواريخ الإيرانية في بئر السبع فقط. 

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إيران أطلقت صاروخا واحدا فقط على الأراضي الإسرائيلية.

إلى ذلك، أعلنت السكك الحديدية في إسرائيل عن إغلاق محطة "بئر السبع شمال - الجامعة" مؤقتا بسبب أضرار في سقف المحطة.

وأضافت: "أُرسلت فرق طوارئ ولوجستية تابعة لشركة سكك حديد إسرائيل للتعامل مع المحطة وإعادتها إلى الخدمة. وتعمل محطة بئر السبع المركزية كالمعتاد".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

كما تضررت مبان قرب مكان الحريق بعد سقوط الصاروخ الإيراني حسب مشاهد متداولة.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي.

وصرح متحدث باسم جيش الإسرائيلي قائلا: "رصد جيش الدفاع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل قبل قليل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد. يجب عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر. ولن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. ويجب عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وبعد تقييم الحالة، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنه "يُسمح الآن بمغادرة المساحات المحمية". مشيرة إلى أن وحدات البحث والإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بعمليات في موقع تلقت فيه بلاغا عن سقوط قذيفة. وأكدت على الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

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