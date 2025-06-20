عراقجي: سنواصل الرد حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان قواتنا المسلحة ستواصل دك المجرمين الذين يستهدفون شعبنا حتى يتوقفوا ويدفعوا ثمن عدوانهم.

وأضاف في تصريح صحفي ندعو الإسرائيليين إلى الالتزام بأوامر الإخلاء الصادرة عنا وتجنب البقاء قرب مواقع عسكرية واستخباراتية.

وأكد ان إسرائيل هي من بدأ هذا النزيف، ونحن لا نستهدف المستشفيات كما يزعمون.

واوضح ان موجة الانفجار تسببت بأضرار سطحية في جزء صغير من مستشفى سوروكا المجاور وكان قد أخلي إلى حد كبير.

وأعلن أن قواتنا دمرت مركز قيادة وسيطرة واستخبارات عسكري إسرائيلي بدقة، إضافة إلى هدف حيوي آخر