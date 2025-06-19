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ميدفيديف يحذر: الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية قد تؤدي إلى تكرار مأساة تشيرنوبيل


 قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، تعليقا على الهجمات الإسرائيلية على إيران، بأن الهجمات على المنشآت النووية غير مقبولة، وقد تكون لها عواقب مماثلة لحادث محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وكتب ميدفيديف على منصة "إكس": "على الجميع، حتى وزير الدفاع الإسرائيلي، بتصريحه الصاخب حول مصير المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن يدركوا أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية خطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى تكرار مأساة تشيرنوبيل"

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