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اعتراف "إسرائيلي": إيران تستخدم صواريخ متطورة


ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، اليوم الخميس، أن إيران لا تزال تمتلك صواريخ متطورة في ترسانتها العسكرية، وتستخدمها الآن.

وبحسب الشبكة، فشل نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي في اعتراض اكثر من 65% من الصواريخ التي أطلقتها إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بنسبة اعتراض بلغت قرابة 90% في اليوم السابق، وفق ما أفاد مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى.

وأوضح المسؤول الاستخباراتي السابق الذي لا يزال يتلقى إحاطات حكومية يومية: "لا تزال إيران تمتلك صواريخ متطورة جدا وهي تستخدمها الآن".

ونظرا لحساسية المعلومات، لم يُصرح للمسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- بالحديث علنا، وأضاف أن الصواريخ الإيرانية الأسرع التي أُطلقت خلال اليوم الماضي منحت إسرائيل وقتا أقل للاستعداد قبل وصولها إلى أهدافها.

وقال المصدر: "حتى يوم أمس، كنا نحصل على إنذار مبكر قبل 10 إلى 11 دقيقة من سقوط الصواريخ. لكن هذا الصباح، كان الإنذار قبل 6 أو 7 دقائق فقط، وهذا يعني أن الصواريخ كانت على الأرجح أسرع بكثير من سابقاتها".

وأضاف: "الأهم من ذلك، أن الإيرانيين يمتلكون نظام توجيه للمرحلة النهائية من الهجوم يساعدهم على تحقيق دقة عالية وضرب الأهداف التي يريدونها بدقة، مثل المستشفى الذي تم استهدافه اليوم في بئر السبع".

وفي اليومين الماضيين، تم تسجيل حالات لفشل انطلاق أنظمة الدفاع الإسرائيلية، وسقطت الصواريخ الاعتراضية على مناطق مختلفة في "إسرائيل".

وكشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ستتمكن من التصدي لهجمات إيرانية لمدة عشرة أيام إضافية فقط دون مساعدة الولايات المتحدة.

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