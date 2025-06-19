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إيران .. إحباط محاولة تهريب أسلحة ومتفجرات


أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، مساء اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، عن توجيه ضربة أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب شحنة أسلحة ومتفجرات إلى داخل البلاد، كانت تستهدف إثارة الفوضى في شمال غرب إيران تزامناً مع التصعيد الإقليمي الراهن.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "الشحنة كانت تابعة لعناصر إرهابية وجماعات انفصالية مدعومة من الخارج، تعمل بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، وكان هدفها تنفيذ عمليات تخريبية في إقليم كردستان والمناطق الحدودية".

وأكد البيان أن أحد أعضاء هذه المجموعة قد أُلقي القبض عليه، فيما فرّ بقية العناصر إلى داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وتضمنت الشحنة المضبوطة بحسب الوزارة الأمنية الإيرانية "5 بنادق كلاشينكوف، و21 قنبلة يدوية هجومية، و20 صاعق تفجير، و 22 مخزن ذخيرة، وقرابة 2000 طلقة نارية".

وشددت الوزارة على أن أجهزة الأمن الإيرانية تتابع العناصر الهاربة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمن واستقرار البلاد.

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