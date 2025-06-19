لاريجاني: ترامب أفشل المفاوضات بتنسيق سري مع إسرائيل

قال علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة الاسلامية الامام المفدى السيد علي الخامنئي، اليوم الخميس (19 حزيران 2025)، إن الجولة السادسة من المفاوضات النووية كان من المقرر عقدها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أفشلها عبر تعاون سري ومخادع مع إسرائيل"، واصفاً هذا السلوك بأنه "لا يصدر إلا عن أشخاص بلا مسؤولية، وليس من رئيس دولة".

وسخر لاريجاني في مقابلة، من طموحات ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام، قائلاً: "كان يلهث خلف الجائزة، لكن بعد ما فعله، حتى نفايات نوبل لن تُعطى له".

وفيما يخص تطورات الأوضاع العسكرية، اعتبر لاريجاني أن الصمود الشعبي ودعم القوات المسلحة يمثلان "مفتاح الحسم"، مضيفاً: "أي حرب قد تبدأ بقرار أحمق، لكن نهايتها تتطلب الحكمة. إذا صمدنا الآن، سنقصر أمد الحرب، وإذا تهاونا، فسندفع ثمناً أكبر".

وأكد أن إسرائيل "كيان هش" يعاني من أزمات داخلية، وسيسارع إلى التفاوض إذا شعر بالضعف، محذرًا من أن "الضغط المستمر من العدو لن يتوقف إلا بموقف موحد ومقاومة قوية".

وفي ختام حديثه، شدد لاريجاني على أن "اليوم هو لحظة حاسمة لرسم مستقبل المنطقة"، داعياً إلى وحدة وطنية واسعة في مواجهة التهديدات الراهنة.