وسائل إعلام إيرانية: اعتقال 6 جاسوسات قرب الحدود مع العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، باعتقال الأمن الإيراني 6 نساء بتهمة التجسس لإسرائيل قرب الحدود مع العراق.

وقالت صحيفة "طهران تايمز"، إن "السلطات الإيرانية ألقت القبض على 6 نساء بتهمة التجسس لصالح إسرائيل قرب الحدود مع العراق".

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن الأحد الماضي أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال فريق تابع لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظة البرز، في حين قدمت السلطة القضائية ملفات 28 متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل إلى النيابة العامة.