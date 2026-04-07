تركيا: إطلاق نار قرب القنصلية (الإسرائيلية) في إسطنبول

أفادت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نار قرب القنصلية (الإسرائيلية) في إسطنبول، إذ ذكرت وسائل إعلام تركية أن "القنصلية(الإسرائيلية) أنه "تم قتل مهاجم وإصابة اثنين آخرين من المهاجمين وكذلك إصابة اثنين من رجال الاامن في حادثة إطلاق النار أمام القنصلية (الإسرائيلية)"، مبينة أن " القنصلية (الإسرائيلية) في اسطنبول متوقفة عن العمل منذ عامين ونصف تقريبا". بدوره، كلف وزير العدل التركي أكين غورليك، 3 مدعين عامين بالتحقيق في حادث إطلاق النار قرب القنصلية.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام