الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع عسكرية ومصانع حربية بحيفا وتل أبيب

صرّح الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، باستهداف مواقع عسكرية وصناعية مرتبطة بالصناعات الحربية في حيفا وتل أبيب خلال الموجة 15 من عملية "الوعد الصادق 3"، إذ أكد الحرس الثوري في بيان "انطلاق مرحلة جديدة من الهجمات المركبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة مواقع عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب".

وأضاف أن "الهجوم الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة اليوم مستمر بأكثر من 100 طائرة قتالية وانتحارية، مركّزاً بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ في حيفا وتل أبيب".

فيما لفت إلى أن "العمليات الصاروخية ذات الطابع التصعيدي والمؤثر على البنية العسكرية وصناعة الأسلحة لا تزال على رأس أولويات المرحلة الحالية".