الخارجية الإيرانية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في جريمة العدوان علينا

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في "جريمة" العدوان الإسرائيلي على طهران، حيث ذكرت الخارجية في بيان لها، إن "تصريحات المدير العام للوكالة رفائيل غروسي بشأن عدم سعينا لامتلاك سلاح نووي متأخرة جدا".

وأضافت الوزارة أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحيز واستخدمته إسرائيل ذريعة للعدوان علينا".

وتابعت الوزارة، أن "غروسي جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكة في الجريمة".