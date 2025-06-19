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الحرس الثوري الإيراني: "نفذنا بنجاح الموجة الـ14 من هجماتنا على أهداف العدو الصهيوني الاستراتيجية"


أعلن الحرس الثوري تنفيذ الموجة 14من الوعد الصادق 3 بهجوم متزامن للطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الاستراتيجية وتم استهداف مركز قيادة واستخبارات قريب من أحد المستشفيات، فقد أكد الحرس الثوري في بيان أن : "كافة مناطق إسرائيل تحولت إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة. تم إخلاء كافة المراكز العسكرية ونشر جيش الكيان منظوماته الصاروخية والدفاعية وسط المراكز الحضرية".

ولفت إلى أن "القدرة الاستخباراتية والقدرة على استهداف الصواريخ من قبل القوات المسلحة الإيرانية واضحة للعالم".

كما شدد الحرس أن كل أجواء اسرائيل باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها، "حذرنا من قبل من أن سماء الأراضي المحتلة ستكون بلا حماية، ولن يكون هناك مكان آمن، نحذر الآن من أن جسد الكيان الصهيوني الميت لن يصمد أمام الضربات الاقتصادية".

وأكد الحرس الثوري في بيانه أنه في هذه العملية "تم استهداف مركز قيادة واستخبارات جيش العدو الإسرائيلي القريب من أحد المستشفيات بدقة عالية ومطلقة".

كذلك أشار إلى أنه "تم إخلاء كافة المراكز العسكرية ونشر جيش العدو الإسرائيلي منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية".

فيما نفت وسائل إعلام إيرانية بأن أحد الصواريخ الإيرانية استهدف مستشفى سوروكا في بئر السبع بشكل مباشر كما يروج له الإعلام الإسرائيلي باستهداف المشفى، مشيرة إلى ن الهدف الرئيسي للهجوم كان مقر القيادة والاستخبارات الكبير في جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF C4I) ومعسكر الاستخبارات العسكرية في حديقة غاف يام التكنولوجية، والتي تقع بجوار المستشفى، حيث تستضيف هذه المراكز آلاف العسكريين، وأنظمة القيادة الرقمية، والعمليات السيبرانية، وأنظمة C4ISR التابعة للجيش الإسرائيلي، وكان المستشفى معرضاً فقط لموجة الانفجار ولم بالمقابل، قد سبق الهجوم الإيراني تعرض منطقة المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من أراك، لغارات جوية إسرائيلية.

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