الحرس الثوري الإيراني: حذرنا سابقا أن كل أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن جميع أجواء الأراضي المحتلة مكشوفة بالكامل، محذراً من عدم وجود أي مكان آمن داخلها، حيث ذكر الحرس الثوري في بيان، إن "الجيش الصهيوني نشر منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية"، موضحًا أن "الأراضي المحتلة تحولت إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة".

وتابع، "حذرنا سابقاً أن كل أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها"، منوهاً بأن "الجسد الميت للصهاينة لن يكون قادراً على الصمود في وجه الضربات الإيرانية".