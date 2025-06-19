ايران: مستشفى سوروكا ليس الهدف وتضرر باستهدافنا مقر استخبارات الجيش

أكدت الوكالة الرسمية الإيرانية للانباء، اليوم الخميس، ان الاضرار التي لحقت بمستشفى سوروكا جاءت كنتيجة عرضية لاستهداف مقر الاستخبارات والقيادة التابع للجيش الإسرائيلي ولم يكن المستشفى هو الهدف الأساسي، فبحسب وكالة ارنا، فإن الهدف الرئيسي للهجوم هو مقر القيادة والاستخبارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يقع في حديقة غاف يام التكنولوجية قرب مستشفى سوروكا في بئر السبع".

كما لفتت الى ان المراكز المستهدفة تضم آلاف العسكريين وأنظمة القيادة الرقمية والعمليات السيبرانية وأنظمة C4ISR لجيش الاحتلال، اما المستشفى تعرض فقط لموجة الانفجار ولم تلحق به أضرار جسيمة لكن البنية التحتية العسكرية كانت هدفاً دقيقاً ومباشراً.

بالمقابل، استغل الجانب الإسرائيلي هذا الحدث ومن المتوقع ان تستغله بشكل اكبر، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي، ان "النظام الإيراني أطلق صاروخا باليستيا على مستشفى"، وزعم ان "النظام الإيراني يتعمد استهداف المدنيين ويرتكب جرائم حرب ولا خطوط حمراء لديه".