جيش الإحتلال الصهيوني يؤكد استهداف المفاعل النووي في أراك الإيرانية

أكد جيش الإحتلال، اليوم الخميس، استهداف المفاعل النووي في أراك والمنشأة في نطنز بإيران، حيث ذكر متحدث باسم الجيش في بيان: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي مفاعل آراك النووي، الذي يضم هيكل احتواء المفاعل، وهو عنصر أساسي في إنتاج البلوتونيوم".

وأضاف أن "40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية بأكثر من 100 ذخيرة خلال الليل".

وأفادت التقارير بأن الهجوم استهدف المكون المخصص لإنتاج البلوتونيوم، مما حال دون إمكانية استخدامه مجددًا في إنتاج الأسلحة النووية.

كما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي موقعا يستخدم لتطوير الأسلحة النووية في نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات فريدة تستخدم في تطوير الأسلحة النووية، ويجري تطوير مشاريع هناك تمكن من تسريع برنامج الأسلحة النووية.

وتكتسب مدينة أراك أهمية خاصة حيث توصف بأنها "العاصمة الصناعية لإيران"، وتضم بين جنباتها هذا الموقع النووي الذي يعتبره الخبراء قادرا على إنتاج مواد قد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية، رغم إصرار طهران على أن استخداماته "طبية وبحثية حصرا".

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تشير كل القرائن إلى أن إسرائيل تقف خلف هذه الضربات، في إطار المواجهة المستمرة بين الطرفين.