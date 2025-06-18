مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة بطلب من إيران

أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء (18 حزيران 2025)، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل، بناءً على طلب رسمي تقدّمت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمناقشة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني السافر" الذي استهدف أراضيها خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر أن طهران سلّمت رئاسة المجلس مذكرة رسمية تطالب بعقد جلسة فورية لبحث الهجمات العسكرية التي طالت العاصمة طهران وعددًا من منشآتها الحيوية، معتبرةً أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن الدوليين.