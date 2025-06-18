الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من أي "تدخل عسكري إضافي" في المنطقة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من أي "تدخل عسكري إضافي" في النزاع بين إيران والكيان الصهيوني.

ونقلت وسائل إعلامية عن غوتيريش قوله ان "أي تدخل عسكري إضافي في النزاع بين إيران والكيان الصهيوني، ستكون نتائجه وخيمة".

وحذرت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم ، أمريكا من تقديم المساعدات العسكرية المباشرة للكيان الصهيوني.

وذكر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن "أي مساعدة عسكرية أمريكية للكيان الصهيوني، خطوة نحو زعزعة جذرية للاستقرار في الشرق الأوسط"، محذراً "واشنطن من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة للكيان الصهيوني".