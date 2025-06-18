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بسبب ايران.. دول أوروبية عديدة تجلي رعاياها من إسرائيل


أعلنت وزارات خارجية دول أوروبية عدة، الأربعاء، إعادة مئات من مواطنيها من إسرائيل مع احتدام الصراع مع إيران.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستيان فاغنر، إنه من المتوقع أن تنقل ألمانيا نحو 200 شخص عبر رحلة تجارية مستأجرة من الأردن.

وأشار إلى أن رحلة ثانية من عمّان مقررة الخميس.

وفي روما، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن روما وفرت رحلات جوية للمواطنين الإيطاليين الراغبين في مغادرة إسرائيل.

وأعلنت اليونان أنها أعادت 105 من مواطنيها، بالإضافة إلى عدد من الأجانب.

وقالت في بيان "نُقل العائدون إلى أثينا من شرم الشيخ في مصر على متن طائرات من طراز سي-130 وسي-27 تابعة لسلاح الجو اليوناني".

وإلى جانب الرعايا اليونانيين وعائلاتهم، كان على متن الرحلة مواطنون من ألبانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص وفرنسا وألمانيا وجورجيا والمجر وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عبر منصة إكس إن دفعة أولى من البولنديين تمكنوا من العودة إلى وطنهم، ومن المقرر أن تنطلق رحلة أخرى الخميس للغاية عينها.

وفي صوفيا، هبطت طائرة خاصة ليل الثلاثاء الأربعاء على متنها 148 شخصا تم إجلاؤهم من إسرائيل، من بينهم 89 بلغاريا.

وسارع الأجانب إلى مغادرة إسرائيل بعد أن شنت حملة غارات غير مسبوقة الجمعة استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، ما أثار ردا انتقاميا من طهران.

وتعرضت مناطق سكنية في كلا البلدين لضربات قوية منذ اندلاع القتال، وسارعت الحكومات الأجنبية إلى إجلاء مواطنيها.

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