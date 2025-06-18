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استخبارات الحرس الثوري تفكك شبكة سيبرانية عميلة للموساد


أعلن الحرس الثوري الإيراني أن جهاز الاستخبارات التابع له تمكن من تفكيك شبكة سيبرانية عميلة تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، حيث أعلنت العلاقات العامة لفيلق "أبو الفضل العباس" التابع للحرس الثوري في محافظة لرستان غرب إيران عن اعتقال 5 عناصر ناشطة في شبكة سيبرانية عميلة لجهاز "الموساد" في مدن خرم ‌آباد وبروجرد ودورود.

وذكرت إنه إثر الاجراءات الهادفة والجهادية لجهاز استخبارات الحرس الثوري في لرستان، تم تحديد واعتقال 5 عناصر ناشطة في الأجواء الافتراضية في سياق تحقيق أهداف جهاز "الموساد".

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استخبارات الحرس الثوري تفكك شبكة سيبرانية عميلة للموساد
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