ثغرة في منظومات الدفاع الجوي... صواريخ إيران تخترق القبة الحديدية!

الصواريخ الإيرانية تخترق القبة الحديدية ومنظومات "السهم" و"مقلاع داوود"

كشفت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية الأخيرة عن ثغرات في واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا في العالم، حيث أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن عددا من الصواريخ الإيرانية تمكن من اختراق "القبة الحديدية" ومنظومات "السهم" و"مقلاع داوود" على الرغم من تعدد طبقات الحماية الجوية التي تعتمدها إسرائيل بدعم أميركي وهو ما يعد تحولا استراتيجيا في معادلة الردع وفعالية الدفاعات في المنطقة.