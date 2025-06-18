بريطانيا تعلن إجلاءًا مؤقتًا لعائلات دبلوماسييها في تل أبيب والقدس

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء (18 حزيران 2025)، تنفيذ إجلاء مؤقت لعائلات الدبلوماسيين العاملين في سفارتها بتل أبيب وقنصليتها في القدس، على خلفية التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر رسمية بريطانية، تأكيدها أن السفارة والقنصلية ستواصلان أداء مهامهما الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات القنصلية لرعايا المملكة المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تدابير احترازية اتخذتها لندن لضمان سلامة طواقمها الدبلوماسية في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.