روسيا تحذر أمريكا من تقديم المساعدات المباشرة لإسرائيل

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أميركا من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة الى إسرائيل.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان تابعته السومرية نيوز، انه" نحذر أميركا من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة الى إسرائيل أو حتى مجرد التفكير في الأمر".

وتابعت، ان "العالم بدأ يُدرك أن الكيان المؤقت هو سبب كل فوضى وأن من يدعمه يُغذي الحريق الذي سيحرقهم جميعًا.

وتتصاعد حدت التصريحات والمواقف الدولية الساندة لإيران من جهة أخرى، بالتزامن مع تلويح الرئيس الأمريكي بالدخول المباشر للحرب ضد إيران.