متحدثة الخارجية الروسية، ترد على تصريحات المستشار الألماني بخصوص إسرائيل وإيران، "هذه أبشع جملة لم أكن لأتخيل أني سأسمعها"

علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على تصريحات المستشار الألماني ميرتس حول الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، إذ نشرت زاخاروفا قول ميرتس: "هذا عمل قذر تقوم به إسرائيل بالنيابة عنا جميعا"، قائلة: "هذه أبشع جملة لم أسمعها فحسب، بل لم أكن أتخيل حتى إمكانية وجودها".

وتابعت: "هذا ما يقوله سليل النازيين، الذي كان جده يوزف باول سوفيني - أثناء شغله منصب عمدة مدينة بريلون في عهد الرايخ الثالث - يطلق أسماء الشوارع على اسم هتلر وغوبلز، وكان عضوا في الحزب النازي وعنصرا في قوات الاقتحام الاحتياطية. أما أبوه يواكيم ميرتس فقد حارب ضمن صفوف الفيرماخت ضد الجيش الأحمر. ذلك الجيش الأحمر الذي أنقذ العالم من الطاعون البني وأطلق سراح سجناء معسكرات الاعتقال الذي سمي لاحقا بمحرقة الهولوكوست. روسيا اليوم تواصل العمل الذي بدأه مناهضو الفاشية في الماضي. أما القيادة الإسرائيلية الحالية.. فلتراجعوا الجملة الأولى".