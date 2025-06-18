الصفحة الدولية

إيران: إسقاط 22 مسيّرة معادية والتصدي لعشرات المقذوفات


صرّحت وسائل إعلام إيرانية ، اليوم الأربعاء، بأن دفاعتها الجوية تمكّن من تدمير وإسقاط 22 طائرة مسيّرة تابعة للعدو الصهيوني ، كما تصدّت لعشرات المقذوفات خلال الساعات الماضية، حيث ذكرت بأن هذه العمليات تمثل تصعيدًا غير مسبوق، مبينة أن الدفاعات الجوية الإيرانية استخدمت منظومات متعددة للتعامل مع تهديدات العدو .

كذلك أوضحت مصادر رسمية في إقليم بوشهر أن الدفاعات الجوية اعترضت ثلاث طائرات مسيّرة حاولت استهداف حقل شمال بارس، في حين خرجت مقاتلة من نوع «إف‑35» من الخدمة إثر إسقاطها بمدينة تبريز شمال غرب البلاد.

كما اوضحت مصادر متعددة أن الطلعات الجوية جاءت ردًا مباشراً على الضربات الصهيونية الأخيرة التي استهدفت البنى التحتية والعسكرية الإيرانية.

فيما أكد الإعلام إيراني فجر الاربعاء أن  القبة الحديدية فشلت في التصدي للصواريخ الإيرانية فيما اشارت الى  اندلاع حرائق في مناطق وسط الكيان

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