موسكو: الضربات ضد المنشآت النووية السلمية تشكل خطرا حقيقيا لا افتراضيا

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التهديد النووي في منطقة الشرق الأوسط ليس مجرد تهديد افتراضي بل يحمل في طياته بعدا عمليا، حيث ذكرت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إن الأمر يتعلق بتهديد حقيقي يحيق بالمنطقة والعالم.

وأضافت زاخاروفا: "كل هذا لا يؤدي فقط إلى التصعيد، بل إلى تهديد مباشر للمنطقة والعالم، نظرا لأن الضربات توجه ضد منشآت نووية أو ذرية سلمية. التهديد النووي ليس افتراضيا بل له بعد عملي."

فيما صرحت إيران في وقت سابق أن "كان لها، ولديها، وسيكون لها الحق" في امتلاك منشآت نووية سلمية والتي تتعرض حاليا للضربات الإسرائيلية منذ 13 يونيو الجاري في هجوم واسع شنه الجيش الإسرائيلي.

وفي أحدث التصريحات بهذا الشأن، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "لا يوجد دليل على وجود جهد ممنهج