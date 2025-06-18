ترامب يرفض تقييم المخابرات الأمريكية بشأن عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء تقييم مديرة جهاز المخابرات الوطنية تولسي جابارد بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا ليتناقض رأيه بذلك مع جابارد علنا لأول مرة خلال ولايته الثانية.

وبرفضه تقييم مديرة المخابرات، بدا ترامب مؤيدا لتبرير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن غارات جوية الأسبوع الماضي على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، قائلا إنه يعتقد أن طهران كانت على وشك امتلاك رأس نووي.

وخلال حديثه إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في أثناء عودته مبكرا إلى واشنطن من قمة مجموعة السبع في كندا، سُئل ترامب عن مدى اعتقاده بأن إيران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي.

فأجاب قائلا "قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي".

وحين أخبروه إن جابارد قالت في شهادتها أمام الكونجرس في مارس آذار إن مجتمع المخابرات الأمريكي لا يزال يرى أن طهران لا تعمل على امتلاك رأس نووي، أجاب ترامب "لا يهمني ما قالته. أعتقد أنهم كانوا قريبين جدا من امتلاكه".